Continuar a ler

Contas feitas, os plantéis de Benfica, Sporting, FC Porto e Sp. Braga custaram, em média, mais 43 vezes do que os plantéis de metade dos emblemas da Liga. E os clubes mais ricos pagam 14 vezes mais dinheiro em salários do que os mais pobres.Dos principais campeonatos da Europa, apenas o espanhol apresenta disparidades que aproximam da realidade portuguesa. Lá, os quatro primeiros gastam, em média, 202 milhões de euros em salário e mais 350 milhões a construir os plantéis; os emblemas do 9º lugar para baixo ficam-se pelos 19 e 8 milhões, respetivamente.