Um percurso quase imaculado, com três vitórias e dois empates (9-5 em golos), e que inclui até a fabulosa igualdade a três bolas na Luz. Miguel Leal conseguiu sair de Arouca a três escassos pontos do 6º lugar, um posto que tem dado sempre apuramento para a UEFA nos últimos anos, sendo que o fosso cavado para o primeiro lugar de descida é já de 12 pontos para o Nacional, que joga ainda hoje em Chaves e pode diminuir a diferença. Seja como for, a recuperação dos axadrezados tem sido a todos os títulos notável, com um novo capítulo já marcado para sexta-feira, na abertura da jornada 19, frente ao Belenenses, no Bessa.



Iuri Medeiros castigado



Asssim de repente, a desejada consolidação do Boavista na 1ª Liga ganha contornos bem reais em período fértil como nunca se viu desde que o clube voltou, há três épocas, ao mais alto patamar do futebol português.A melhor pantera saltou mesmo cinco lugares na tabela desde a última derrota, na 13ª jornada, na receção ao V. Guimarães, logrando um feito significativo com 11 pontos conquistados em 15 possíveis e, ainda por cima, com quatro dos cinco jogos realizados fora.

Autor: António Mendes