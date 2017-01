Continuar a ler

1: Substituir os penáltis por um "concurso de habilidades", que passa por um cara-a-cara entre jogador e guarda-redes, com o primeiro a partir de uma distância de 25 metros da baliza e em 8 segundos tentar fazer golo sem que o guardião possa sair da área. Cada equipa dispunha de cinco oportunidades



2: Colocar um ponto final da regra do fora-de-jogo. "Haveria mais oportunidades e os atacantes fariam mais golos. É isso que os adeptos desejam", explica Van Basten



3: Exclusões de 5 e 10 minutos, como no andebol, em vez de cartões amarelos. "Isto assusta. Se é difícil jogar com 10, imaginem com 9 ou 8", explica



4: Limite máximo de cinco faltas por jogador, como no basquetebol



5: Permitir apenas ao capitão de equipa dirigir-se ao árbitro, como acontece no râguebi



6: Jogar os últimos 10 minutos em tempo efetivo, para reduzir o efeito das perdas de tempo



7: Reduzir o número de jogos oficiais por época para um máximo de 50. "Não é um problema de dinheiro, há muito no futebol. Trata-se de focar a nossa atenção na qualidade de jogo"



8: Substuições sem interromper o jogo. "É um assunto em análise, mas temos de levar em atenção que o árbitro precisa de saber quem está em campo"



9: Aumentar o número de substituições. "Estamos a falar de uma ou duas mais"



10: Apostar no futebol de 8, uma ideia que já está em prática no futebol jovem, em Espanha

Começa-se por acabar com os penáltis, criando uma espécie de "concurso de hablidades", juntamos o fim da regra do fora de jogo, colocamos um pouco de andebol, com exclusões de 5 e 10 minutos em vez dos cartões amarelos, adicionamos uma dose q.b de basquetebol, com um limite máximo de faltas por cada jogador, e uma pitada de râguebi, onde apenas o capitão de equipa está autorizado a falar com o árbitro. É esta a receita de Marco Van Basten, diretor geral da FIFA para o desenvolvimento do futebol, para mudar a imagem do desporto mais popular do mundo. É, no mínino, uma receita arrojada.Em entrevista ao Sport Bild, o ex- avançado holandês, 52 anos, explicou dez medidas que estão a ser ponderadas para dar uma nova dinâmica ao futebol e algumas delas não deixam de surpreender. Ora então, fique a conhecer as ideias de Van Basten:

Autor: António Bernardino