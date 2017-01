Continuar a ler

Os comandados de Rui Vitória levam um registo de 25-1 em golos a partir do momento que o V. Setúbal cometeu o feito de empatar na Luz, algo que o Boavista não consegue desde o dia 2 de fevereiro de 2007, ou seja há quase 10 anos, quando uma equipa orientada por Jaime Pacheco e que tinha Fary como avançado conseguiu um saboroso nulo.



O último triunfo dos axadrezados na casa dos encarnados data já de 14 de março de 1999, também com Jaime Pacheco ao leme e foi por 3-0, com golos do ganês Ayew e de Luís Manuel.



Ou seja, não faltam dados para se perceber o quão difícil é a missão dos axadrezados no confronto desta tarde, para não dizer impossível, palavra proibida no futebol, onde todos os momentos "podem ser sempre aproveitados para algo melhor", filosofia que Miguel Leal defende.



Miguel Leal sabia do que falava quando admitiu, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje que, se for preciso, não tem problema em colocar um autocarro à frente da baliza do azeri Aghayev.A ideia de trazer algo de positivo da Luz é um objetivo natural dos axadrezados, mas existe a consciência perfeita da tarefa hercúlea que a equipa tem pela frente, bastando um primeiro registo: desde o início de outubro, a única equipa nacional que marcou um golo no palco das águias foi o Sporting, por Bas Dost e, mesmo assim, perdeu...

