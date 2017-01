Continuar a ler

Otimismo que Abel Ferreira reforça só ser possível de consumar com um bom espírito coletivo. "Eles sabem que dependemos uns dos outros e é todos juntos que vamos procurar trazer os três pontos para Braga", comentou. "O nosso adversário gosta de ter bola e possui um grande poderio a nível técnico, mas o mais importante é que estamos preparados para mais um jogo complicado", comentou o treinador ao sítio oficial dos bracarenses, para logo de seguida projetar o desfecho mais ambicionado: "A necessidade de ganhar tem de estar sempre presente quando o objetivo é potenciar jogadores, mas para isso acontecer temos de ser fiéis à nossa identidade e à nossa forma de jogar".Otimismo que Abel Ferreira reforça só ser possível de consumar com um bom espírito coletivo. "Eles sabem que dependemos uns dos outros e é todos juntos que vamos procurar trazer os três pontos para Braga", comentou.

O técnico Abel Ferreira reconhece o desafio de dificuldade elevada que o Sporting B vai colocar aos seus jogadores, mas salientou que está determinado a prolongar a melhor sequência da temporada do Sp. Braga B, que nas últimas três jornadas bateu nada menos do que as equipas B do V. Guimarães, FC Porto e Benfica.Um desempenho mediático que o treinador também transportou para o conjunto principal, como interino, através do triunfo conquistado curiosamente em Alvalade e que espera ser mais um dado motivacional para o seu grupo.

Autor: Pedro Malacó