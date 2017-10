O golo marcado por Luís Henrique diante do Vitória de Guimarães coroou a primeira titularidade esta época do ponta-de-lança brasileiro.

Com José Valencia lesionado e João Silva sem marcar desde a estreia a 8 de setembro (há mais de um mês), o jovem avançado, de 19 anos, espera por outras oportunidades na posição mais avançada do ataque fogaceiro.

Proveniente do Atlético Paranaense e formado no Botafogo, Luís Henrique vive a primeira experiência fora do seu país natal e já foi cobiçado por grandes clubes europeus, nomeadamente após a sua participação no Campeonato do Mundo de sub-17, que decorreu no Chile, em 2015.

Entretanto, a Nigéria de Peter Etebo apurou-se para o Mundial’2018, na Rússia. No entanto, o avançado não saiu do banco na vitória de sábado diante da Zâmbia.