Quanto ao jogo, muito faltoso e sem grandes oportunidades de golo, ficou marcado por dois penáltis, ambos a favor da equipa da casa. Na primeira, aos 29 minutos, Vasco Santos, árbitro do encontro, considerou faltosa uma carga de João Amorim sobre Sando Lima. Na conversão, Luisinho permitiu a defesa de Quim.Na segunda parte, aos 56 minutos, um puxão de Balogun a Sandro Lima em plena área, com o avançado brasileiro a encarregar-se da conversão e a não falhar. O jogo cresceu de intensidade após a vantagem dos viseenses, com os forasteiros à procura do empate e o AC Viseu, confortável a defender, e de olhos postos no contra-ataque.Guedes, aos 75 minutos, enviou de cabeça a bola ao poste da baliza de Diogo Freire, no que foi a melhor oportunidade do Aves em todo o encontro, marcado por oito amarelos e duas expulsões, uma para cada equipa.: 0-0.1-0: Sandro Lima, 56' (penálti): Diogo Freire, Tomé, Bura, Bruno Miguel, Stephane, Capela, Bruno Loureiro, Moses (Rui Miguel, 86'), Luisinho (Carlos Eduardo, 67'), Paná (Tiago Gonçalves, 90+4') e Sandro Lima.: Rodolfo, Joel, Yuri, Rui Miguel, Tiago Gonçalves, Carlos Eduardo, Tiago Borges).: Francisco Chaló.: Quim, João Amorim (Hackman, 46'), Tiago Valente, João Pedro, Nelson Pedroso, Ericson, Tarcísio (Renato Reis, 65'), Pedró (Guedes, 75'), Zé Tiago, Balogun, Mendy.: Marco Pinto, L. Alberto, Guedes, Renato Reis, Hackman, Caetano, Bruno Alves).: Carlos Daniel.Vasco Santos (AF Porto).cartão amarelo para Tomé (16'), João Amorim (29'), Hackman (55'), Tarcísio (58'), Zé Pedro (63'), Capela (78' e 90+2'), Ericson (87' e 90'), Quim (90+2'). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Ericson (90'), Capela (90+2').Cerca de 600 espetadores.