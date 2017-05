Continuar a ler

No segundo tempo, e com o Famalicão a vencer em Barcelos, o Cova da Piedade deu a volta ao resultado. Primeiro com Roberto Cunha, aos 65 minutos, a aproveitar uma falha de Rodolfo. Pouco depois, aos 67, os forasteiros a chegarem à vantagem, com um golo de Dieguinho. Um resultado que garantia a permanência à formação do Cova da Piedade, com os viseenses obrigados à reviravolta para evitarem a presença no playoff.



O Académico que viria a empatar, aos 74 minutos, com Sandro Lima a marcar na conversão de uma grande penalidade, por carga na área sobre Zé Paulo. Os minutos finais foram dramáticos, com os viseenses a ficarem perto do golo num lance de Luisinho.



Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Cova da Piedade, 2-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:

1-0, Rui Miguel, 45'+3

1-1, Roberto Cunha, 65'

1-2, Dieguinho, 67'

2-2, Sandro Lima, 74' (pen.)



Equipas:



- Académico de Viseu: Rodolfo, Carlos Eduardo (Luisinho, 71), Bura, Bruno Miguel, Stephane, Paná, Capela, Tiago Borges (Zé Pedro, 71), Zé Paulo, Rui Miguel (Bruno Loureiro, 56) e Sandro Lima.



(Suplentes: Elísio, Tiago Gonçalves, Tomé, Luisinho, Moses, Bruno Loureiro e Zé Pedro).



Treinador: Francisco Chaló.



- Cova da Piedade: Pedro Alves, Chico Gomes, Roberto Cunha, Miguel Ângelo, Evaldo, Soares, Robson (André Carvalhas, 63), Luís Silva, Adilson (Siaka Bamba, 82), Ballack (Silas, 75) e Dieguinho.



(Suplentes: Guilherme, Yi, André Carvalhas, Silas, Filipe Godinho, Siaka Bamba e Irobiso).



Treinador: João Barbosa.



Árbitro: Vasco Santos (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Robson (25), Bruno Miguel (26), Dieguinho (46), Ballack (51), Bruno Loureiro (62), Stephane (69) e Adilson (81).



O Cova da Piedade empatou este domingo em Viseu 2-2 e garantiu a permanência na Segunda Liga, relegando o Académico de Viseu para a disputa do playoff, na 42.ª e última jornada. A precisar de vencer, a formação viseense adiantou-se em cima do intervalo, por intermédio de Rui Miguel, aos 45+3, permitiu a reviravolta ao adversário, que marcou por Roberto Cunha, aos 65, e Dieguinho, aos 67, de nada valendo o golo do empate, apontado por Sandro Lima, aos 74.A primeira parte foi reflexo da pressão colocada sobre as duas equipas, empenhadas em evitar o playoff de manutenção, num jogo com domínio repartido e em que só nos minutos finais houve alguma emoção. Foi a formação do Cova da Piedade a primeira a ficar perto do golo, com um remate a embater com estrondo na barra da baliza defendida por Rodolfo, mas, na resposta, e já nos instantes finais da primeira parte, aos 45+3, foram os viseenses a chegar à vantagem, com Rui Miguel, muito rápido, a fazer a recarga vitoriosa a um remate forte de Sandro Lima.

Autor: Lusa