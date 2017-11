Continuar a ler

No terceiro lugar do torneio ficou o Tondela que venceu o Mortágua por 2-1.A formação que joga na Série C do Campeonato de Portugal esteve em vantagem, com um golo de Bernardo que, de livre direto, não deu hipóteses a Cláudio Ramos.O Tondela empatou por Tomané, com uma emenda oportuna ao segundo poste, na sequência de um canto, e o golo do triunfo foi marcado por Heliardo, já na segunda parte, com um remate forte e colocado.O público voltou a não comparecer ao apelo da organização e voltaram a ser escassas dezenas de adeptos a assistir ao jogo nas bancadas do Fontelo, tal como na jornada de sexta, em Tondela.O dinheiro arrecadado com a receita de bilheteira vai reverter para as corporações de bombeiros de Viseu, Tondela, Mortágua e Santa Comba Dão.