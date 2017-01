Continuar a ler

Um jogo com duas equipas sem grandes preocupações defensivas, com Fede Varela, aos 19 minutos, a ficar perto do golo para os dragões, mas Rodolfo evitou.O Académico respondeu e jogou mais tempo no meio-campo defensivo do adversário, mas a melhor oportunidade aconteceu mesmo no final dos primeiros 45 minutos, com Bruno Miguel a não conseguir bater João Costa.No segundo tempo, aos 50 minutos, Moses adiantou os viseenses, a corresponder a um cruzamento da direita de Bura.Os comandados de Francisco Chaló aproveitaram algum desnorte dos portistas e ficaram perto do 2-0 ao 60 minutos, mas Moses não conseguiu bisar.O segundo golo surgiu aos 71 minutos com Paná, acabado de entrar, a cabecear para o fundo da baliza do FC Porto B.Em desvantagem no resultado, António Folha colocou mais três homens na frente da equipa e o FC Porto acabou por obrigar o Académico a defender mais perto da sua baliza, acabando por reduzir num remate de Rúben Macedo, aos 78 minutos, com a bola a desviar em Bruno Miguel e a 'trair' Rodolfo.Até final, o FC Porto B pressionou muito, mas a defesa viseense foi resolvendo, e seria mesmo a equipa da casa a ficar perto do golo, já nos instantes finais, com Sandro Lima a isolar-se pela esquerda mas a não conseguir bater João Costa.Com a vitória, o Académico de Viseu com 26 pontos, enquanto o FC Porto B mantém os 28 com que chegou a esta jornada 23.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Moses, 51 minutos.2-0, Paná, 71.2-1, Rúben Macedo, 78.Rodolfo, Carlos Eduardo, Bruno Miguel, Bura, Stephane, Capela, Moses, Bruno Loureiro (Bruno Madeira, 77), Luisinho (Tiago Gonçalves, 82), Tiago Borges (Paná, 69) e Sandro Lima.(Suplentes: Diogo Freire, Tiago Gonçalves, Pana, Yuri, Park e Bruno Madeira).Treinador: Francisco Chaló.João Costa, Fernando, Chidozie, Luís Mata, Francisco Ramos, Jorge Fernandes, Govea (Ismael, 66), Kayembe, Fede Varela (Graça, 75), Galeno (Rúben Macedo, 75) e Areias.(Suplentes: R. Gudiño, Ismael, Graça, Sérgio Ribeiro, Verdasca, Rui Pires e Ruben Macedo).Treinador: António Folha.: Rui Oliveira (AF Porto).Ação disciplinar: cartão amarelo para Stephane (35), Fernando (36) e Bruno Loureiro (45+1).: Cerca de 900 espectadores.