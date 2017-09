Continuar a ler

Quando alguns espetadores ainda entravam nas bancadas do Estádio Fontelo, já Fernando Ferreira se isolava para, à saída de Diogo Costa, desviar para o fundo da baliza dos portistas, adiantando o Académico de Viseu no marcador.A resposta dos azuis e brancos foi rápida, mas, na baliza dos anfitriões, Peçanha mostrou-se atento, na resposta a um remate de Galeno.Mas, o empate surgiu mesmo, aos 18 minutos, com Rui Moreira, na sequência de um livre da direita, a aparecer ao segundo poste e a rematar cruzado, fora do alcance de Peçanha.Aos 28', depois de um derrube a Luca à entrada da área portista, Sandro Lima, na conversão do livre direro, colocou a bola no ângulo da baliza e bateu Diogo Costa, num golo muito semelhante ao que o brasileiro havia marcado ao Benfica B.Aos 35', André Pereira teve uma entrada imprudente sobre Bruno Loureiro, que André Narciso puniu com vermelho direto, deixando a equipa de António Folha reduzida a 10 jogadores.Na segunda parte, a história do jogo foi a dos golos, fruto de grande eficácia dos viseenses, a marcar e a defender, frente a um FC Porto B que procurava o golo, mas nunca conseguiu claras oportunidades para marcar.Melhor esteve o Académico, que num cabeceamento muito colocado de Bura, aos 56', chegou ao terceiro golo e ficou ainda mais confortável no jogo, gerindo a partida calmamente até final.Tempo ainda para o melhor golo da tarde, aos 86 minutos, num pontapé violento de Avto, ainda bem longe da baliza, que entrou no ângulo da baliza de Diogo Costa.Com o triunfo, o Ac. Viseu ultrapassou na tabela da 2.ª Liga o seu adversário de hoje e mantém-se na luta pela subida de divisão, e com uma partida em atraso, frente à Oliveirense, a 7 de outubro, em Aveiro, referente à oitava jornada.2-1., Fernando Ferreira, 01 minutos., Rui Moreira, 18., Sandro Lima, 28., Bura, 56., Avto, 86.Peçanha, Joel, Bura, Pica, Lucas, Capela, Fernando Ferreira, Bruno Loureiro (Paná, 47'), Yuri (Avto, 72'), Sandro Lima e Barry (Zé Paulo, 87').(Suplentes: Jonas, Fábio Santos, Avto, Erivaldo, Paná, Bruno Miguel e Zé Paulo).Treinador: Francisco Chaló.Diogo Costa, Diogo Dalot, Jorge, Diogo Leite, Luís Mota, Rui Pires (Bruno Costa, 74'), Rui Moreira (Djim, 81'), Luizão (Moreto, 67'), Galeno, André Pereira e Fede Varela.(Suplentes: Mbaye, Djim, Diogo Queirós, Ruben Macedo, Moreto, Bruno Costa e Anderson).Treinador: António Folha.André Narciso (Setúbal).Cartão amarelo para Luizão (8'), Bruno Loureiro (30'), Joel (48') e Pica (76'). Cartão vermelho direto para André Pereira (35').Cerca de 950 espetadores.