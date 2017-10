Continuar a ler

Numa primeira meia hora de domínio da formação orientada por Francisco Chaló, com os líderes da II Liga a ficarem, por três vezes, muito perto do golo, Caio Secco negar a vantagem à equipa da casa.



Primeiro, aos 15 minutos, defendeu com dificuldade na sequência de um canto da esquerda. Aos 18, numa das melhores jogadas da primeira parte, impediu que Joel, isolado, marcasse, pouco depois, em nova investida pela direta, também travou a iniciativa de Erivaldo e ainda a recarga de Paná.



Só aos 27 minutos o Feirense rematou à baliza viseense, por Alphonse, mas de longe e sem perigo.



A melhor oportunidade na primeira parte para os comandados de Nuno Manta, sucedeu aos 36 minutos, com João Silva a entrar na área pela esquerda, mas Jonas a sair rápido da baliza e a defender.



No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado, mas com os viseenses sempre mais perigosos. A melhor oportunidade foi do Académico, com Pica, aos 71 minutos, a enviar a bola ao poste na sequência de um livre da esquerda apontado por Fernando Ferreira.



No prolongamento foi o Feirense a ter a melhor oportunidade quando, aos 95 minutos, Luís Machado obrigou Jonas a uma grande defesa, ajudando a levar a decisão para os remates da marca dos 11 metros.



Aí, Caio Secco voltou a destacar-se ao defender os tiros de Kiko e Zé Paulo



Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico - Feirense: 0-0 após prolongamento (3-4 no desempate por grandes penalidades).



Marcadores no desempate por grandes penalidades:



1-0, Bura.



1-1, Edson Farias.



1-1, Kiko (defesa do guarda-redes).



1-2, Etebo.



2-2, Fernando Ferreira.



2-3, Ermel.



3-3, Barry.



3-4, Briseno.



3-4, Zé Paulo (defesa do guarda-redes).



- Académico: Jonas, Joel, Bura, Pica, Kiko, Capela, Fernando Ferreira, Paná (Barry, 108), Avto (João Mário, 70), Erivaldo (Zé Paulo, 112) e Sandro Lima.



(Suplentes: Peçanha, Fábio Santos, João Mário, Lucas, Barry, Bruno Loureiro e Zé Paulo).



Treinador: Francisco Chaló.



- Feirense: Caio Secco, Jean Sony, Briseno, Luís Rocha, Tiago Silva (Luís Aurélio, 119), Tiago Gomes, Alphonse, Edson Farias, Hugo Seco (Etebo, 77), Luís Machado (Ermel, 100) e João Silva.



(Suplentes: Alampasu, João Graça, Luís Henriques, Etebo, Ermel, Bruno Nascimento e Luís Aurélio).



Treinador: Nuno Manta.



Árbitro: Vítor Ferreira (Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Fernando Ferreira (23), Tiago Silva (32), Paná (86), Capela (87, 109), Edson Faria (100). Cartão Vermelho por acumulação de amarelos para Capela (109).



O guarda-redes Caio Secco garantiu a continuidade do Feirense na Taça de Portugal, ao defender dois remates no desempate por penáltis (4-3), que ditou a eliminação do anfitrião Académico de Viseu na terceira eliminatória.Caio Secco, guarda-redes do Feirense, foi o herói dos fogaceiros, depois de já ter sido um dos grandes responsáveis pelo nulo registado no tempo regulamentar, com um punhado de grandes defesas.

Autor: Lusa