Numa tarde fria e com alguma chuva, só mesmo os golos deram algum calor a um jogo mal jogado e sempre muito físico. Foi um regresso feliz de Ricardo Chéu a Viseu, desta vez do outro lado da barricada, com o técnico do Freamunde a não festejar nenhum dos golos da sua equipa.O Ac. Viseu entrou melhor na partida, mas sempre com muita dificuldade em conseguir levar perigo até à baliza contrária. O Freamunde equilibrou o jogo a meio da primeira parte e tentou sempre, em contra-ataque, ameaçar as redes de Diogo Freire, mas os primeiros 45 minutos chegaram ao fim sem registo de qualquer oportunidade clara de golo para qualquer das equipas.Na segunda parte, no primeiro remate à baliza, Fausto, aos 48', de livre direto, colocou o Freamunde em vantagem. Respondeu o Ac. Viseu e, aos 66', Tomé cruzou para um cabeceamento de Moses, com Marcos a não segurar e, na insistência, o mesmo Moses cruzou para Zé Paulo fazer o empate.Os viseenses, animados pelo golo, voltaram a mandar no jogo e Zé Paulo e Tomé, estiverem perto de marcar.Nos últimos instantes, praticamente no lance final da partida, uma perda de bola da defesa do Académico proporcionou um rápido contra-ataque, com Miguel Pedro a cruzar para Diogo Ramos, de cabeça, colocar a bola fora do alcance de Diogo Freire e a dar a vitória à sua equipa.Com a vitória, o Freamunde soma 35 pontos, os mesmos do Académico de Viseu, com as duas equipas fora dos lugares de descida, mas ainda em posição nada confortável na classificação da 2.ª liga.Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.Ao intervalo: 0-00-1- Fausto, 48'1-1- Zé Paulo, 67'1-2 - Diogo Ramos, 90'+4Diogo Freire, Tomé, Bura, Bruno Miguel, Stephane, Capela, Bruno Loureiro, Pana (Zé Paulo, 36'), Moses (Rui Miguel, 87'), Luisinho (Carlos Eduardo, 61') e Sandro LimaRodolfo, Joel, Yuri, Rui Miguel, Carlos Eduardo, Park, Zé PauloFrancisco ChalóMarcos, Rodolfo, Mika, Luís Pedro, Rui Rainho, Rui Sampaio, Leandro Pimenta (Miguel Pedro, 78'), Fausto, Diogo Ramos, Diogo Valente (Hipperdinger, 60') e Ekedi (Jorge, 70')Rui Nereu, P. Grilo, M. Pedro, Huguinho, Jorge, HipperdingerRicardo ChéuJoão Mendes (AF Santarém)cartão amarelo para Sampaio (44'), Bura (47'), Valente (52'), Moses (57), Rui Rainho (81'), Sandro Lima (84) e Hipperdinger (90'+1)Cerca de 450 espetadores