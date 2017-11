Continuar a ler

Os viseenses entraram melhor e ficaram perto do golo logo aos quatro minutos, com Paná a aparecer solto ao segundo poste e a cabecear para grande defesa de Igor, que defendeu ainda a recarga do angolano.O jogo entrou depois numa fase de maior equilíbrio, mas voltou a ser a equipa de Francisco Chaló a ter uma oportunidade clara para marcar, com Erivaldo a aproveitar uma saída em falso de Igor e, sem ninguém na baliza, rematou de primeira, mas para fora.Na segunda parte, o jogo não foi muito diferente, mas foram ainda mais escassas as oportunidades de golo.Só os 71 minutos houve alguma emoção nas bancadas, quando Sandro Lima rematou dentro da área e viu Joel evitar o golo, já com o guarda-redes Igor fora do lance.Até final, o Académico manteve o ritmo ofensivo, com Francisco Chaló a apostar tudo com as entradas de Avto, Bruno Loureiro e Zé Paulo, frente a um Sporting da Covilhã que tudo fez para sair com um ponto do Fontelo, o que viria a conseguir.Peçanha, Joel, Bura, Pica, Lucas, Capela, Fernando Ferreira (Zé Paulo, 59), Paná (Bruno Loureiro, 75), Erivaldo (Avto, 59), Sandro Lima e Barry.(Suplentes: Jonas, Fábio Santos, Kiko, João Mário, Bruno Loureiro, Zé Paulo e Avto).Treinador: Francisco Chaló.Igor Rodrigues, João Dias, Paulo Henrique, Joel, Reinildo, Diarra, Gilberto, Gerson, Índio (Djikiné, 80), Fatai (Moses, 68) e Amadu Turé (Erivelto, 59).(Suplentes: Vítor São Bento, Hans, Renato, Djikiné, Moses, Erivelto e Raúl).Treinador: João Barbosa.Nuno Almeida (AF Algarve).Ação disciplinar: cartão amarelo para Capela (71), Reinildo (86) e Gilberto (89).Cerca de 1.100 espectadores.