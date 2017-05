Continuar a ler

Os jogos da primeira mão, a disputar em Viseu e na Praia da Vitória, nos Açores, estão marcados para 27 de maio, enquanto a segunda mão se realiza a 3 de junho.



As últimas duas vagas para a 2.ª Liga para a próxima época vão ser atribuídas aos vencedores dos confrontos entre Académico de Viseu e Merelinense e entre Praiense e Leixões, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, no Porto.Académico de Viseu e Leixões, que terminaram a prova no 17.º e 18.º lugares, respetivamente, terão uma segunda oportunidade para se manterem no escalão secundário, no duplo confronto frente a equipas provenientes das duas zonas do Campeonato de Portugal Prio: Merelinense, a Norte, e Praiense, a Sul.

