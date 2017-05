Continuar a ler

Face ao elevado número de jogadores agora chamados o Olhanense pergunta se "não querem levar toda a nossa formação", num procedimento que "estraga muito do trabalho feito no futebol juvenil."



Numa carta dirigida ao Olhanense, e assinada por Fernando Gomes, coordenador do departamento de scouting do FC Porto, os dragões solicitam a presença do evento Dragon Dream Algarve - Jornadas de Observação, dos seguintes jogadores do Olhanense, de vários escalões etérios (nascidos entre 2003 e 2011): Rodrigo Oliveira, Júnior Danfa, Martim Silva, Yannic Semedo, Rodrigo Laranjo, Gonçalo Nascimento, Guilherme Palminha, Martim Lourenço, Miguel Rodrigues, Nai, Pedro Gago, Santiago Almeida, Gonçalo Próspero, Lucas, Rodrigo Vargas, Alexandre Domingos, Gonçalo Jesus, João Leal e Pedro Janeiro. Foram também convidados vários jogadores de outros clubes algarvios.





O Olhanense está a avisar os pais de 19 jogadores convidados para participarem numa ação de prospeção do FC Porto (marcada para o próximo domingo, em Almancil) que os jovens futebolistas não voltarão a vestir a camisola do clube algarvio caso marquem presença no evento.A tomada de posição prende-se com as sucessivas situações de jovens futebolistas do Olhanense chamados para treinos e ações de prospeção do FC Porto, ou mesmo recrutados pelos dragões, e que depois são dispensados, acabando por regressar às origens.

Autor: Armando Alves