No próximo domingo o FC Porto promove em Almancil o 'Dragon Dream' Algarve e foram chamados 19 jogadores do Olhanense, o que causou alguns desconforto interno, e ainda 22 do Portimonense (que não colocou obstáculos), mais de uma dezena do Farense e vários de outros clubes da região.Dadas as boas relações existentes com o FC Porto, desde os tempos em que o Olhanense subiu à Liga principal, contando com vários jogadores emprestados pelos dragões, os rubronegros não pretendem criar qualquer tipo de conflito e estão empenhados em encontrar soluções pela via do diálogo, com a presença dos jovens jogadores na ação de domingo a ficar nas mãos dos pais dos atletas.A equipa do Olhanense de 2005, que ganhou todas as competições de futebol de sete de âmbito regional, perdeu as suas principais unidades depois de muitos jogadores terem sido chamados para participarem em treinos dos grandes.