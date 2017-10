Continuar a ler

Boas notícias para Domingos



Entretanto, a situação clínica do plantel sofreu alterações e nem tudo são más notícias para o técnico, Domingos Paciência. O lateral-direito João Diogo passou ontem a treinar-se integrado com o restante grupo, ao passo que Sasso se exercitou condicionado. Já Fredy ficou pelo ginásio. Domingos Paciência orienta novo treino amanhã, já que o plantel folga hoje.

O Belenenses caiu anteontem na Taça de Portugal, um cenário repetido pela terceira época consecutiva diante de um adversário de escalão inferior (2ª Liga, no caso). Os azuis do Restelo perderam, por 1-2, com o Santa Clara e repetiram o que havia acontecido diante da Académica (2016/17) e do Portimonense (2015/16), com ambos os jogos a acontecerem na 4ª eliminatória, ao contrário do sucedido nesta temporada, em que a saída de cena foi logo na 3ª ronda.O percurso dos azuis na prova tem justificado poucas razões para ser recordado depois da última final do Jamor, atingida em 2006/07 e perdida (0-1) para o Sporting. Desde então, o melhor que o Belenenses alcançou foi as meias-finais ante o V. Guimarães, em 2012/13, e os quartos-de-final por duas ocasiões: em 2011/12, com o Sporting, e na época 2014/15, de onde saiu com uma derrota pesada (1-7) diante do Sp. Braga. Neste percurso da última dezena de épocas há a registar uma eliminação frente a outra equipa de escalões inferiores, ainda que à data o Belenenses figurasse no 2º escalão do futebol português: em 2010/11, o Ribeirão (que estava na então 2ª Divisão B) impôs-se aos azuis, com um 2-0.

Autor: Flávio Miguel Silva