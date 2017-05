Continuar a ler

O guarda-redes, natural de Castelo de Paiva, chegou a ser orientado pelo técnico da formação açoriana, Carlos Pinto, na época 2015/2016, quando o treinador passou pela equipa de Freamunde.Para além do Freamunde, o guardião cumpriu duas épocas ao serviço do Feirense e seis pelo Trofense, equipas também da II Liga.O Santa Clara contrata assim o terceiro reforço para a próxima época, depois de Minhoca (ex- Paços de Ferreira ) e de Dani Coelho (ex- Vizela ).A formação açoriana assegurou ainda as renovações do guarda-redes Serginho e dos jogadores Pacheco, Accioly, Saldanha, Igor, Pineda, Diogo Santos e Igor Rocha.