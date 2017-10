Vários adeptos do Moreirense envolveram-se em confrontos com populares, depois do jogo que a equipa realizou em Paços de Ferreira. As escaramuças aconteceram no lugar de Outeiro, na cidade de Freamunde, a três quilómetros de Paços de Ferreira, quando os dois autocarros que voltavam a Moreira de Cónegos – por razão desconhecida – pararam em frente a uma casa de petiscos.Os adeptos saíram das viaturas, envolvendo-se em confrontos com populares que estavam no estabelecimento, provocando um ferido ligeiro e danos materiais em viaturas ali estacionadas. A GNR de Freamunde esteve no local mas necessitou de pedir reforços ao posto de Paços de Ferreira para controlar a situação.

Autor: José Santos