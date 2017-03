Continuar a ler

Fernando Santos orienta esta manhã, a partir das 11 horas, na Cidade do Futebol, o primeiro treino com vista ao duelo com a Hungria. O guarda-redes Anthony Lopes não participará na sessão pois chegou lesionado e será hoje reavaliado. O resto do programa de treinos até sexta-feira, véspera do jogo, só hoje será anunciado.Recorde-se que Portugal ocupa, ao fim de quatro jornadas, o 2º lugar no Grupo B, com 9 pontos, menos três do que a Suíça, com a qual perdeu no primeiro jogo desta qualificação para o Mundial’2018. Para continuar a corrida ao 1º lugar, sábado no Estádio da Luz (19h45), a Seleção Nacional tem de vencer a Hungria, para não se afastar do líder mas também porque a equipa magiar ocupa o 3º lugar do grupo, com 7 pontos. Sábado joga-se ainda o Suíça-Letónia.Depois do jogo com Hungria, os jogadores folgam no domingo e viajam na 2ª feira para o Funchal, onde Portugal defronta a Suécia, no dia seguinte, no Estádio do Marítimo (19h45), em jogo de caráter particular.