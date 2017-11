Continuar a ler

Uma conquista que contrasta com o clube que Adrien encontrou quando chegou sob o fecho do mercado. "[O título] Ficará marcado e é um acontecimento fora do normal mas a realidade é fazer um bom campeonato para assegurar a manutenção. É um clube que não tem o objetivo de ser campeão, essa foi a diferença que encontrei. Fui muito bem recebido por todos e principalmente pelo treinador que teve a sensibilidade para perceber que estou num período muito intenso de emoções", revelou.Um "período muito intenso", que ficou desde logo marcado pela ausência de treinos com a equipa, para lá da falta de jogos desde agosto. "No início não podia treinar, então treinava com o meu irmão. Depois é que integrei e fiz o trabalho normal mas tem de se fazer um trabalho extra, duplicar os treinos. Estou com a motivação em alta. Acordo com o pensamento de voltar a jogar e tenho de manter a mesma motivação para quando chegar o momento estar preparado. É difícil ir ao estádio, ver os meus companheiros, olhar para eles a preparam-se dentro de campo...", concluiu.