A ‘greve’ que os árbitros da AF Algarve convocaram através de pedidos de dispensa não ficou pelas ameaças. Descontentes com o Conselho de Arbitragem algarvio, mais de 60 árbitros não compareceram nas respetivas partidas – alegando motivos pessoais, doença ou compromissos profissionais –, o que afetou todas as provas distritais da região.

No entanto, não foi por isso que a 7ª jornada da 1ª Divisão da AF Algarve deixou de se disputar, ainda que de forma algo improvisada. Os clubes, precavidos, pediram a antigos árbitros para garantir o ‘serviço’, caso os juízes nomeados faltassem. Foi isso mesmo que aconteceu no encontro entre o Ferreiras e o Quarteirense, que começou à hora prevista, mas com Paulo Silva, antigo árbitro da 2ª categoria nacional, de apito na mão. O único jogo entre os seis do principal escalão algarvio que teve o juiz previsto foi o Quarteira-Imortal, com Fernando Santos na direção.

Bem diferente foi a forma como os assistentes foram encontrados. O ‘método’ variou, mas muitos foram escolhidos da... bancada, momentos antes de as partidas começarem. Houve alguns ‘curiosos’ a desempenhar as funções de auxiliar ou até mesmo conhecidos dos árbitros principais ‘alternativos’. Solução nos escalões jovens Onde não foi tão fácil encontrar forma de resolver o problema foi nos escalões de formação. Diversos encontros foram dirigidos por árbitros de bancada, que se mostraram disponíveis, uma vez que não havia qualquer ex-juiz disposto a entrar em ação. O protesto dos árbitros algarvios prolonga-se pelo dia de hoje.

Autores: Armando Alves e Pedro Gonçalo Pinto