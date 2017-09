A Associação de Futebol de Lisboa (AFL) também aplaudiu a reflexão de Fernando Gomes sobre o atual clima no futebol português e manifestou "todo o apoio" ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) "para as mudanças que importa fazer na regulação das competições profissionais em Portugal".

O organismo liderado por Nuno Lobo garante que "acompanha, desde há muito, as preocupações agora registadas" e reforça "a sua disponibilidade para acompanhar o presidente da FPF em todas as diligências que considere relevantes".

"Esta associação é, para além de fundadora da FPF, um dos pilares do futebol de base em Portugal e a 'casa mãe' de clubes e de emblemas estruturantes de todo o futebol, profissional e não profissional", refere ainda, em comunicado.

Por isso, a AFL aponta um caminho: "Depois desta reflexão do Dr. Fernando Gomes, o tempo das 'palavras' terminou! A partir de agora, é tempo de agir! E, para a acão, esta Associação está, nesta luta, disponível a bem do futebol, no respeito pelo seu passado e na afirmação do seu futuro."