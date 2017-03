Continuar a ler

Quanto ao jogo, a vitória dos avenses foi incontestável e por números que não se perspetivavam antes da realização da partida, mercê da melhor qualidade de jogo, melhores recursos ténicos e com futebol bom recorte técnico. A equipa do Canelas demonstrou atitude, lutou perante a desvantagem no resultado e teve nos pés de Marco, a grande possibilidade de ter chegado ao golo. Contudo, o atleta gaiense enviou a bola à barra na marcação de um castigo máximo quando o 'placard' marcava 3-0.



No jogo inaugural do apuramento de campeão do Pró-Nacional da AF Porto, o Desp. Aves B derrotou o Canelas por 4-0, com o 2-0 ao intervalo.O jogo contou com a presença de muitos adeptos (de Canelas vieram 300), numa partida a que não faltou o presidente da AF Porto, Lourenço Pinto. A segurança foi apertada: o número de agentes da GNR presentes em Aves foi anormal para um encontro a contar para o quatro escalão nacional.

Autor: João Baptista Seixas