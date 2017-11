Além do inevitável desejo pela conquista de mais três pontos, o Sporting B tentará hoje colocar um ponto final num registo indesejável, que se prende com uma data: 20 de agosto de 2017. Foi precisamente esse o dia do último triunfo leonino fora de portas, então no terreno do Real, por 2-1. Desde essa altura, refira-se, seguiram-se dois empates (U. Madeira e Nacional) e três derrotas (Académica, Arouca e Penafiel) na condição de visitantes - curiosamente, este é um claro contraste com a forma dos verdes e brancos em casa, onde contam três vitórias nos últimos quatro duelos.

Ora, tendo em conta que pela frente estará o Famalicão, atual 5º classificado da 2ª Liga, para que o Sporting B possa afastar esse fantasma do ‘desconhecido’ terá de fazer algo que nunca antes conseguiu: derrotar os minhotos. Com efeito, das quatro vezes que ambas as equipas se defrontaram, numa série que teve início em outubro de 2015, ninguém ficou a sorrir, dado que o resultado final cifrou-se sempre num empate.

Para hoje, Luís Martins terá a equipa praticamente na máxima força, dado que não conta com qualquer jogador castigado. Registam-se, isso sim, a ausência do guarda-redes Vladimir Stojkovic, de fora das opções por lesão.

Autor: Ricardo Granada