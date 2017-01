Selim Benachour, de 35 anos, que passou pelo futebol português em 2005/06 (V. Guimarães) e 2010/11 e 2011/12 (Marítimo), voltou a ser notícia em Portugal devido a uma entrevista a um canal de televisão francês, onde acusou o agente Jorge Mendes de o ter impedido de rumar ao Sporting quando saiu do V. Guimarães, e consequentemente o ter prejudicado financeiramente com a mudança para os russos do Rubin Kazan."Eu estava na Rússia, a passar muito frio, e comecei a chorar. Podia ter continuado num país que eu gostava e sem precisar de passar por um difícil processo de adaptação", explicou na televisão gaulesa.Curiosamente, em 2010, o internacional argelino, que atualmente atua no FC Martigues, das divisões amadoras do futebol francês, confessava ao site Tunisie-foot: "O meu empresário, Jorge Mendes, queria ver-me no Sporting, o treinador Paulo Bento também pressionou para me ter lá. Acabei por ir para a Rússia. Não me queixo, porque financeiramente foi muito mais interessante do que ficar em Portugal."