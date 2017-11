Continuar a ler

Sporting, com André Sousa, Anilton, João Matos, Pedro Cary e Varela, e Benfica, com Afonso Jesus, André Coelho, Bruno Coelho, Fábio Cecílio e Tiago Brito, dominam a convocatória, com cinco jogadores cada.O guarda-redes Bebé, dos Leões de Porto Salvo, o fixo Nilson, do Sporting de Braga, e o pivô Tunha, do Belenenses, completam a lista de 14 convocados, que vão concentrar-se no sábado, numa unidade hoteleira de Oeiras, viajando no dia seguinte para a Eslovénia.Portugal e Eslovénia já se defrontaram sete vezes, sendo que apenas uma em jogos oficiais, no Europeu de 2016, tendo a formação lusa vencido seis encontros e a eslovena um particular, em Tondela, em dezembro de 2013.A equipa das quinas vai integrar o Grupo C do Europeu de 2018, a disputar entre 30 de janeiro e 11 de fevereiro, juntamente com Roménia e Ucrânia.André Sousa (Sporting) e Bebé (Leões de Porto Salvo).João Matos (Sporting), Nilson (Sporting de Braga) e André Coelho (Benfica).Fábio Cecílio (Benfica), Anilton (Sporting), Ricardinho (Inter Movistar, Esp), Pedro Cary (Sporting), Afonso Jesus (Benfica), Bruno Coelho (Benfica) e Tiago Brito (Benfica).Varela (Sporting) e Tunha (Belenenes).