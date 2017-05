Alex Kakuba somou apenas oito minutos com Nuno Manta e viu-se relegado para terceira opção na esquerda da defesa. Agora, com Vítor Bruno e Tiago Silva castigados e ainda Cris lesionado, o ugandês espera ser chamado ao onze. O Feirense joga em Guimarães e Kakuba ou Babanco são as opções à disposição. Quanto ao meio-campo, a luta é entre Fabinho e Luís Aurélio.

Autor: Ricardo Vasconcelos