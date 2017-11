Continuar a ler

"Tinha saudades do futebol, estive algum tempo afastado, agora vamos trabalhar para ajudar a melhorar o S. Martinho", disse ainda o treinador. Quanto ao que falta da época, e no imediato, avançou: "Tempo urge, é curto, mas com a paragem, vamos ter tempo poder aplicar as minhas ideias. As coisas foram bem feitas. Plantel tem muita qualidade, equipa com potencial, pretendo retirar o melhor rendimento dos jogadores, espero poder ter a equipa a render à minha imagem."



Agostinho Bento está de novo no ativo, agora para orientar a equipa do S. Martinho, clube que disputa a série A do campeonato de Portugal. Além do novo treinador principal, a equipa ténica será constituída ainda pelo adjunto Frederico Ricardo, pelo treinador guarda redes Tiago e o coordenador futebol e treinador dos juniores, André Martins.Aos 47 anos, Agostinho Bento, que construiu a sua carreira de treinador sempre ao serviço do Fafe, inicia um novo ciclo fora do seu habitat. Na hora de assumir o clube do concelho de Santo Tirso, projeta o futuro. "Surgiu o convite do S. Martinho e aceitei-o, acima de tudo, por achar que é um projeto ambicioso, pela forma como a direção me envolveu nos seus objetivos. Desejavam que eu fosse o treinador, era uma premissa muito grande, sentir que me desejavam, sentir que sou importante, saber que querem contar comigo no futuro do clube."

Autor: João Baptista Seixas