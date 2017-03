A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) pretende reunir-se com os árbitros de futebol e de futsal para discutir o "aumento exponencial e alarmante das agressões a agentes de arbitragem" e convocou os parceiros do sector, de todo o país, para um encontro, no auditório do Complexo Desportivo da Batalha, na próxima terça-feira, a partir das 21 horas.A reunião, segundo a APAF, de "caráter urgente", visa "ouvir os parceiros e núcleos de Portugal continental e ilhas, definir estratégias e arranjar soluções com quem suporta e vive de perto a realidade distrital". E apela à maior adesão possível.Esta temporada registam-se já, segundo a associação liderada por Luciano Gonçalves, 37 casos de agressões a juízes de arbitragem, "nas mais diversas competições de futebol e futsal", um cenário que preocupa os responsáveis da arbitragem, que pedem também o regresso o mais rapidamente possível da obrigatoriedade do policiamento em todos os recintos desportivos do país.