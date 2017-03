O árbitro do jogo dos distritais de Viseu entre o Vila Chã de Sá e o Molelos, disputado no sábado, já identificou o agressor. Luís Fonseca foi agredido com uma cabeçada e um pau na rua de acesso ao campo, depois do jogo, depois de o seu carro ter sido barrado por um outro com adeptos. O árbitro apresentou queixa na polícia com base na matrícula do carro do agressor, mas este só desistiu do ato quando percebeu que estava tudo a ser filmado com um telemóvel.

Imagens chocantes: árbitro de Viseu agredido com violência depois de uma espera

Contactado por Record, o presidente da APAF, Luciano Gonçalves, manifestou "total apoio ao árbitro para que vá até às últimas consequências", condenando o sucedido. "Basta de assobiar para o lado. Tem de haver alguém que ponha a mão nisto. O policiamento obrigatório tem de voltar, porque infelizmente as mentalidades do nosso futebol não estão preparadas para isto. Não tenho dúvidas de que o facto de terem duplicado as agressões aos árbitros deve-se ao ambiente de pressão criado pelos clubes de topo."

Autor: Miguel Pedro Vieira