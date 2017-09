Hélder Cristóvão refletiu ontem sobre o desgaste acumulado ao longo deste ciclo competitivo. Com o plantel a ter de se dividir, na quarta-feira, entre o jogo da 2ª Liga, frente ao Sp. Covilhã, e a partida da UEFA Youth League, perante o Basileia, o treinador da equipa B lamenta o pouco tempo que teve para preparar o encontro ante a Académica."Temos de recorrer um pouco à recuperação para podermos ligar os jogadores. É uma partida importante, que queremos disputar do primeiro ao último minuto, sabendo que vamos encontrar muitas dificuldades. A importância deste jogo merecia que estivéssemos mais frescos. Vamos compensar isso com um controlo de jogo diferente, o que não pode servir de desculpa", afirmou, em declarações à BTV, salientando as dificuldades que vai encontrar frente aos estudantes: "A Académica está no lote dos candidatos à subida. É uma equipa bem estruturada que vai criar-nos dificuldades."Na véspera, José Gomes sublinhara que a Académica é uma "equipa experiente", que "vai tentar tudo para contrariar e dificultar a tarefa" das águias.

Autor: Bruno Dias