Após duas jornadas vitoriosas, frente a Académica e U. Madeira (ambas por 2-1), o Benfica B pretende manter a toada na visita ao reduto do Gil Vicente. O treinador dos encarnados, Hélder Cristóvão, espera "uma deslocação difícil" frente a "um bom conjunto, que vai estar na discussão pela subida" à Liga NOS. "Queremos ir lá ganhar", disse.

Apesar de nunca ter vencido em casa dos gilistas – tem um empate e uma derrota – o técnico, de 46 anos, admitiu: "É um estádio em que gostamos de jogar, damo-nos bem com aqueles ares. Temos conseguido boas prestações, não tanto em termos de resultados."

Hélder Cristóvão, que considera o Gil Vicente "uma equipa que defende muito bem e compacta", sublinhou ainda que "o Benfica B motiva muito as outras equipas". "Olham para nós como uma oportunidade para conquistar pontos. Mas não vamos fugir daquilo que fazemos, queremos levar uma proposta de jogo positiva para Barcelos."

Subida não é obsessão

O Benfica B é mais um obstáculo no caminho gilista, um trilho que Rui Sacramento não assume claramente ser a subida. "Não gosto de falar que vamos lutar para subir, mas é lógico que temos de fazer o melhor possível e isso é tentar ganhar todos os jogos. Quem nos ganhar tem de mostrar que é melhor do que nós e até agora, sinceramente, não vi nenhuma equipa que o fosse. Às vezes, ganhamos no pormenor, perdemos no pormenor e empatamos no pormenor. É isso que trabalhamos todos os dias para tentar melhorar", afirmou o guarda-redes, de 32 anos.