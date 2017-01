O Benfica disse esta quarta-feira adeus à Premier League International Cup, ao empatar sem golos diante do PSV Eindhoven, em partida da 6.ª e última jornada do Grupo A da prova destinada a jogadores abaixo dos 23 anos. A precisar de vencer por dois golos para se apurar, a turma comandada por Hélder Cristóvão acabou por não conseguir sequer desbloquear o marcador no Motspur Park, centro de treinos do Fulham.Desta forma, na Premier League International Cup apenas sobrevive o FC Porto das equipas portuguesas. A formação portista foi primeira no Grupo C, à frente do Wolfsburgo.

Autor: Fábio Lima