Depois do empréstimo de Bakic (Sp. Braga), o Alcorcón continua em Portugal à procura de reforços e poderá avançar para a contratação de dois jovens jogadores do Campeonato de Portugal. O avançado Martim Águas, do 1.º Dezembro, e o extremo Pedro Barros ‘Banana’, do Aljustrelense, estão referenciados por Julio Velázquez desde os tempos em que o espanhol passou pelo Belenenses.Martim Águas, de 23 anos, é um jogador polivalente e que leva 5 golos em 20 jogos, enquanto Pedro Banana, também de 23 anos, marcou por 9 vezes em 19 jogos.