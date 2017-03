O extremo Alex voltou a marcar um golo na 1ª Liga em Vila do Conde, na última jornada, quase dois anos depois do tento apontado, curiosamente, ao Moreirense, em abril de 2015. Reforço anímico para estratégica receção ao Tondela, para onde o técnico Augusto Inácio já pode contar com Stefanovic e Wallyson.

Autor: Bruno Freitas