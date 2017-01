Continuar a ler

No anuncio da candidatura, feito através de um vídeo no Facebook, Alexandre Faria revelou que no triénio 2017-2019, a sua direção vai continuar a apostar forte no futebol de formação, no futebol feminino e nas atuais 14 modalidades do Estoril Praia.Recorde-se que o clube não gere o futebol profissional dos canarinhos, sendo essa secção comandada pela SAD. Alexandre Faria é o representante do clube na SAD e sublinhou o bom entendimento entre as duas partes.