O ponta-de-lança Alexandre Guedes, de 23 anos, será, ao que tudo indica, a principal referência no ataque do Aves para a receção ao Benfica, naquele que constitui o jogo de estreia do técnico Lito Vidigal no campeonato.

Aposta na sequência das limitações de recursos humanos a que o líder avense estará sujeito, uma vez que há vários elementos com estatuto de titular que não vão poder defrontar o Benfica, como são os casos de Ponck, Arango e Salvador Agra, que estão na Vila das Aves com intervenção dos encarnados. Contudo, as alterações não se limitam a esta dupla, uma vez que o avançado Derley, que curiosamente esteve contratualmente ligado ao Benfica antes de assinar a título definitivo pelos avenses, também deverá começar a partida no banco de suplentes.

Continuar a ler

Na mesma medida, subsiste a dúvida sobre se o brasileiro Amilton, que transitou do Portimonense para a Vila das Aves no último defeso, poderá integrar o leque de opções de Lito Vidigal. O mesmo sucederá com Luís Fariña, médio que integrou o plantel do Aves no verão depois de ter acertado a saída do Benfica. Trata-se, no entanto, de um caso distinto, uma vez que o argentino nem sequer foi chamado por Lito Vidigal para o jogo com o Vila Real, para a Taça de Portugal.

Trânsito condicionado

A perspetiva de casa cheia, além de uma elevada afluência de público nas imediações do Estádio do Aves, levou as forças de segurança a anunciar que o trânsito em torno do recinto será controlado com todos os cuidados pela GNR. Entretanto, o Aves vai colocar, este domingo, 300 bilhetes à venda na sua secretaria, ao preço de 37 euros. Por outro lado, ainda há ingressos a 25 euros na Blueticket.