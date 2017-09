Continuar a ler

Na época passada, que assinalou a estreia em competições oficiais, o Algarve CF sagrou-se campeão da 2.ª Divisão da AF Algarve, contando no seu plantel com vários futebolistas estrangeiros, sob a orientação do treinador Eduardo Maciel.



O campeonato da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve tem início no próximo sábado e o Imortal, que, pelo calendário, deveria receber o Algarve CF, não joga, pois a partida com o Carvoeiro United foi adiada para 18 de outubro, às 20 horas.



Assim, no sábado irão disputar-se apenas as partidas Esperança de Lagos-Quarteirense, Quarteira-Ferreiras, Culatrense-Lagoa, Silves-Faro e Benfica e Messinense-Sambrasense.



O Algarve Clube de Futebol SAD, um projeto profissional que conheceu o seu arranque na época passada, desistiu da participação no campeonato da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve e o seu lugar será preenchido pelo Carvoeiro United, repescado na condição de melhor classificado da 2.ª Divisão, entre os não promovidos.Há pouco mais de um ano os promotores do projeto anunciaram a intenção de "chegar ao escalão principal do futebol português", sonho agora comprometido. Marco Guimarães, agente FIFA que trabalha no mercado asiático, era o principal impulsionador e o presidente do Algarve CF, contando com o apoio de investidores de Singapura.

Autor: Armando Alves