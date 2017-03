Continuar a ler

Com este triunfo, a Austrália venceu o Grupo 3, com seis pontos, os mesmos da Holanda e mais dois do que a Suécia, enquanto a China tem apenas um.Para se juntar à Espanha na final de quarta-feira, a Austrália tem de esperar que Portugal, quarto classificado do grupo 1, vença ainda esta segunda-feira o Canadá, campeão em título e que tem dois triunfos nos primeiros encontros.Na primeira parte, a Austrália, sexta do mundo e a equipa mais bem posicionada da Confederação Asiática no ranking dominou e rematou muito, mas apenas uma vez conseguiu um tiro enquadrado, sendo surpreendida pela China.Com seis alterações no onze, a Austrália fez, aos 17 minutos, o seu primeiro remate enquadrado da primeira parte, num balão de Caitlin Foord, que terminou nas mãos de Zhao Lina.Sem que a China, 13.ª do mundo, conseguisse sair com qualidade da sua área, as Matildas iam criando bons lances de futebol, mas a mira estava sempre desafinada, com aconteceu com Kyah Simon (23 e 37 minutos), Sam Kerr (25) e Caitlin Foord (26)de fora da área mas ao lado.A melhor oportunidade da primeira parte para a Austrália surgiu aos 30 minutos, com Lisa de Vanna a isolar Sam Kerr, mas a ponta de lança não acertou bem na bola, que saiu à figura.Eficaz, a China chegaria à vantagem num lance simples de ataque: cruzamento de Yang Li da direita para a entrada da área, onde, de primeira, Wang Shuang isolou Wang Shanshan, que inaugurou o marcador.Talvez pelo golo sofrido, a Austrália não entrou bem no encontro e podia ter ficado a perder por 2-0 aos 51 minutos, quando um erro defensivo deixou Wang Shanshan isolada, mas a avançada chinesa acertou no poste.O treinador da Austrália, Alen Stajcic, mexeu na equipa aos 59 minutos e dois minutos depois as alterações fizeram efeito, com Emily Gielnik, na primeira vez que tocou na bola, a marcar o golo do empate, com um excelente remate de primeira, fazendo, com pouco ângulo, fazer a bola passar por cima da guarda-redes chinesa.A número 15 australiana entrou bem no encontro e aos 64 minutos ofereceu o golo a Kyah Simon, que obrigou Zhao Lina a uma defesa apertada.A China baixou linhas e ia apostando no contra-ataque e nas bolas paradas, com Li Ying (67 minutos) e Wang Shanshan (78) a terem boas oportunidades.A partir daqui, a Austrália, num último esforço para chegar à frente do marcador, encostou a China à sua área e Sam Kerr, aos 80 minutos, à entrada da área, rematou por cima.O golo do triunfo acabaria por chegar aos 84 minutos. Após uma boa combinação com Sam Kerr, Amy Harrison viu uma defesa evitar que o seu remate fosse para a baliza. Na sequência do canto, Clare Polkinghore surgiu na pequena área a desviar a bola para a baliza.China -- Austrália, 1-2.: 1-0.1-0, Wang Shanshan, 36 minutos.1-1, Emily Gielnik, 61.2-1, Clare Polkinghore, 84.: Zhao Lina, Gao Chen, Zhao Rong, Wu Haiyan, Liu Shanshan, Zhang Rui, Ren Guixin, Yang Li (Li Ying, 62), Tang Jiali (Han Peng, 74), Wang Shanshan e Wang Shuang.(Suplentes: Bi Xiaolin, Peng Shimeng, Ma Yingshuang, Li Dongna, Yan Jinjin, Tan Ruyin, Li Ying, Yang Man, Hang Peng, Wang Yan, Lou Jiahui e Yao Wei).: Bruno Bini.: Mackenzie Arnold, Ellie Carpenter, Clare Polkinghore, Steph Catley, Gema Simon (Alanna Kennedy, 59), Emily Van Egmond, Kyah Simon (Amy Harrison, 77), Katrina Gorry, Lisa de Vanna (Emily Gielnik, 59), Caitlin Foord (Elise Kellond-Knight, 46) e Sam Kerr (Hayley Raso, 85).(Suplentes: Lydia Williams, Amy Harrison, Elise Kellond-Knight, Teigen Allen, Alanna Kennedy, Emily Gielnik, Hayley Raso, Alex Chidiac e Emma Checker).: Alen Stajcic.: Riem Hussein (Alemanha).: Cartão amarelo para Katrina Gorry (05), Zhao Lina (80), Wang Shuang (82).