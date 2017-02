Continuar a ler

Numa curta declaração aos jornalistas, o técnico sublinhou que a equipa canadiana - que disputa o Grupo A, juntamente com Portugal, Rússia e Dinamarca -, "quer voltar a levar a taça para o Canadá", tal como fez no ano passado.A par do Canadá, também as seleções do Japão, finalista na edição de 2015 da Algarve Cup, e da Suécia, que obteve medalha de prata nos últimos Jogos Olímpicos, são candidatas à vitória.Em declarações à Lusa, à margem da conferência de imprensa, a selecionadora do Japão referiu que a equipa tem concentrado a atenção da imprensa por ter sido renovada, depois de sete ou oito anos com um plantel sem grandes alterações. "Temos muitas novas jogadoras e espero que este torneio lhes dê experiência", referiu a nova treinadora da formação japonesa, Asako Takakura.Por seu lado, a treinadora da seleção sueca, Pia Sundhage, classificou o torneio como "único" e considerou que, apesar da ausência de Alemanha e Estados Unidos, é importante continuar com a qualidade das equipas que participam na prova. "Estou muito contente que o Japão e a Austrália estejam aqui, porque é importante continuar com a qualidade das equipas", referiu, acrescentando querer que a Suécia jogue de forma "mais atacante" do que jogou nos últimos Jogos Olímpicos, em 2016, no Rio de Janeiro.Das 12 seleções que vão participar na prova, com destaque para a estreia da equipa espanhola, apenas duas estão abaixo do 20.º lugar do ranking da FIFA: Portugal (38.º), que se vai estrear em 2017 numa fase final do Europeu, e Rússia (22.º).