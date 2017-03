Continuar a ler

A Dinamarca conseguiu assim terminar o grupo 1 no segundo posto, com seis pontos, menos um do que o primeiro classificado e vencedor da última edição da Algarve Cup, o Canadá, que empatou a zero com Portugal, último do grupo, com um ponto, atrás da Rússia, terceira classificada, com três.Depois das vitórias contra Portugal (que perdeu 1-0 com Rússia e 6-0 com Dinamarca) e das derrotas frente ao Canadá (que venceu a Rússia por 2-1 e a Dinamarca por 1-0), russas e dinamarquesas partiam para o confronto desta segunda-feira na segunda e terceira posições, respetivamente, ainda com hipóteses de serem o melhor segundo classificado de todos os grupos e obterem acesso ao jogo que decidirá o último lugar do pódio da Algarve Cup 2017.Aos 17 minutos, a guarda-redes russa Iulia Grichenko impediu que a Dinamarca se adiantasse no marcador, opondo-se a um remate de cabeça de Stine Larsen, que pouco depois viu a guarda-redes russa negar-lhe o golo pela segunda vez.Aos 24 minutos, Pernille Harder transformou um livre direto à entrada da área, Iulia Grichenko opôs-se por duas vezes aos remates das rivais e as defesas russas tiraram duas recargas dinamarquesas de cima da linha de golo, mas a segunda de forma ilegal, porque Ekaterina Sochneva cortou a bola com a mão e foi expulsa, sendo assinalada uma grande penalidade, que Pernille Harder transformou para colocar a Dinamarca em vantagem, aos 26 minutos.Se as dificuldades em suster o jogo dinamarquês já existiam antes da expulsão de Sochneva, com menos uma jogadora as coisas ainda se complicaram mais para a Rússia, que aos 39 minutos apanhou novo susto, quando Sanne Troelsgaard finalizou para fora uma jogada de envolvimento do ataque dinamarquês.Troelsgaard voltou a fazer uma incursão pela direita aos 44 minutos, mas o disparo foi uma vez mais defendido pela guarda-redes russa, que voltou a opor-se ao remate de Katrine Veje já nos descontos do primeiro tempo, mantendo a sua equipa com a desvantagem na margem mínima.Apesar da pressão dinamarquesa, numa das poucas vezes que conseguiu chegar à baliza rival, a Rússia empatou, aos 45'+3, quando Margarita Chernomyrdina aproveitou uma desconcentração da equipa dinamarquesa para concluir uma das poucas jogada coletivas solventes do ataque russo em toda a primeira parte.O segundo tempo começou com a mesma tendência do primeiro, com a Dinamarca ao ataque, e aos 59 minutos a formação nórdica chegou ao segundo golo, por Pernille Harder, que fez uma incursão pela esquerda, chegou à linha de fundo e atirou forte contra a guarda-redes russa, que desviou a bola para dentro da baliza na tentativa de a defender.A resistência russa quebrou e aos 70 minutos Nicole Sorensen fez o 3-1, resultado que apenas dois minutos depois Pernille Harder dilatou, obtendo o hat-trick na partida.Aos 82 e aos 88 minutos, foi Sarah Dyrehauge quem marcou e estabeleceu o resultado final em 6-1 para a Dinamarca.Jogo disputado no complexo desportivo de Vila Real de Santo António.Ao intervalo: 1-10-1, Pernille Harder, 26' (p.)1-1, Margarita Chernomyrdina, 45'+31-2, Pernille Harder, 59'1-3, Nicoline Sorensen, 70'1-4, Pernille Harder, 72'1-5, Sarah Dyrehauge, 82'1-6, Sarah Dyrehauge, 89'Iulia Grichenko, Nelli Korovkina (Anna Cholovyaga, 66'), Anna Kohzhnikova, Daria Makarenko, Elena Terekhova, Ekaterina Sochneva, Anastasiia Pozdeeva, Elvira Ziiastinova, Margarita Chernomyrdina (Natalia Mashina, 83'), Ksenia Kovalenko (Tatiana Sheikina, 74') e Elena Morozova (Natalia Sokolova, 66').Shcerbak Tatiana, Alena Beliaeva, Tatiana Sheikina, Natalia Sokolova, Anna Cholovyaga, Elena Kostareva, Natalia Mashina, Elena Danilova, Ekaterina Pantiukhina e Ekaterina MorozovaElena FominaStina Lykke Petersen, Line Roddik Hansen (Cecile Sandvej, 68'), Janni Arnth Jensen, Simone Boye Sorensen, Sanne Troelsgaard (Sarah Dyrehauge, 46'), Theresa Nielsen, Pernille Harder (Lise Munk, 83'), Katrine Veje (Nicoline Sorensen, 46'), Stine Larsen, Nanna Christiansen (Mie Leth Jans, 74') e Line Sigvardsen Jensen (Sara Thrige Andersen, 83')Line Johansen, Naja Bahrenscheer, Maja Kildemoes, Sofie Junge Pedersen, Sara Thrige Andersen, Frederikke Thogersen, Nicoline Sorensen, Mie Leth Jans, Cecile Sandvej, Sarah Dyrehauge, Lise Munk, Luna GevitzNils NielsenReibel Casey (Austrália)Cartão amarelo para Elena Morozova (22'), Elena Terekhova (28'). Cartão vermelho direto para Ekaterina Sochneva (25')Cerca de 150 espetadores