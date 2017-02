Continuar a ler

Em conferência de imprensa realizada esta terça feira em Albufeira, no Algarve, o selecionador salientou que é em contextos de "grande adversidade" que se conseguem construir as equipas, mostrando-se confiante de que este torneio vai permitir a preparação da equipa para o campeonato europeu, que se realiza este ano na Holanda. "Há um ano não ganhámos jogo nenhum, mas esperamos que este ano seja um bocado diferente e consigamos somar bons resultados, sabendo a tremenda dificuldade que iremos encontrar", referiu, admitindo que, apesar estar mais preparada a cada ano que passa, a equipa ainda não está no seu melhor.A formação comandada por Francisco Neto vai disputar o grupo A com o Canadá, vencedor do torneio no ano passado, com a Rússia e com a Dinamarca, três equipas que classificou como sendo "muito poderosas, fisicamente muito fortes e com muita qualidade técnica".Portugal estreia-se na diante da Rússia, na quarta-feira, no estádio Municipal de Lagos, partida que o selecionador antevê que seja difícil, já que aquela equipa é "fisicamente muito disponível para o jogo", disputando os duelos "até ao limite". Relativamente aos outros dois adversários do grupo, notou que são seleções "carregadas de talentos individuais", além do forte conjunto, pelo que a equipa portuguesa tem que ser "muito coletiva e estar muito focada".A Algarve Cup disputa-se de 1 a 8 de março e acolhe 10 equipas do top-20 mundial, incluindo o Canadá, campeão em título e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016, a Austrália, a Suécia, vice-campeã olímpica, e o Japão, vice-campeão mundial.Os dois melhores vencedores dos três grupos vão defrontar-se na final, a 8 de março, enquanto o terceiro melhor primeiro classificado vai lutar pelo bronze com o melhor segundo.