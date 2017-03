Continuar a ler

Apesar de o primeiro sinal de perigo ter surgido na área portuguesa, era a equipa das quinas que controlava o encontro, com mais posse de bola e com mais lances de perigo, muito por culpa das investidas das duas avançadas, Ana Leite e Diana Silva.



Aos oito minutos, Diana Silva teve uma boa iniciativa na direita, mas Ana Leite falhou o desvio. Dois minutos depois, os papéis inverteram-se, com Ana Leite a chegar à linha e a oferecer o golo a Diana Silva, que na pequena área rematou fraco e à figura de Tatiana Shcerbak.



Apostando no contra-ataque, a Rússia voltou a criar perigo aos 24 minutos, novamente por Ekaterina Sochneva, que, após um cruzamento que fez a bola passar por toda a defesa lusa, rematou ligeiramente ao lado.



Contudo, a grande oportunidade de golo da primeira parte aconteceu aos 28 minutos, quando a guarda-redes russa derrubou Diana Silva na área, mas Tatiana Shcerbak acabaria por redimir-se ao parar o penálti cobrado por Dolores Silva.



Na segunda parte, a qualidade do jogo decaiu um pouco, com o meio campo português com mais dificuldade em segurar o jogo, o que permitiu à Rússia chegar mais vezes perto da área lusa, embora sem eficácia. Anna Cholovyaga (53') viu Patrícia Morais defender para canto e Elena Danilova, por duas vezes em excelente posição (61' e 63'), não acertou na baliza.



A capitã Cláudia Neto subiu de rendimento na segunda parte, mas por duas vezes viu duas assistências suas não chegarem a ser rematadas pelas colegas, primeiro com Ana Leite a permitir o corte de Anna Kozhnikova (58 minutos) e depois com a guarda-redes russa a cortar uma bola que ia para a cabeça de Carolina Mendes.



Quando já se começava a pensar num empate, um erro de Sílvia Rebelo permitiu que Natalia Mashina se isolasse e fizesse um chapéu a Patrícia Morais, dando à Rússia o oitavo triunfo em outro tantos confrontos com Portugal.



Jogo disputado no Estádio Municipal de Lagos



Marcadora:

0-1, Natalia Mashina, 86 minutos.



PORTUGAL - Patrícia Morais, Matilde Fidalgo, Sílvia Rebelo, Carole Costa, Ana Borges, Dolores Silva, Suzane Pires (Tatiana Pinto, 60'), Vanessa Marques (Amanda da Costa, 67'), Cláudia Neto, Ana Leite (Carolina Mendes, 78') e Diana Silva (Laura Luís, 67').



Suplentes: Neide Simões, Rute Costa, Mónica Mendes, Raquel Infante, Filipa Rodrigues, Laura Luís, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Carolina Mendes, Amanda da Costa, Diana Gomes e Melissa Antunes.



Treinador: Francisco Neto.



RÚSSIA - Tatiana Shcerbak, Tatiana Sheikina, Ekaterina Morozova, Anna Kozhnikova, Elvira Ziiastinova, Anna Cholovyaga, Margarita Chernomyrdina, Nelli Korovkina (Ekaterina Pantiukhina, 61'), Elena Terekhova, Ekaterina Sochneva (Elena Kostareva, 90'+2) e Elena Danilova (Natalia Mashina, 74').



Suplentes: Elena Beliaeva, Iulia Grichenko, Natalia Sokolova, Daria Makarenko, Elena Kostareva, Natalia Mashina, Anastasiia Pozdeeva, Ekaterina Pantiukhina, Ksenia Kovalenko e Elena Morozova.



Treinadora: Elena Fomina.



Árbitro: Ekaterina Koroleva (Estados Unidos).



Um golo de Natalia Mashina, aos 86', permitiu à Rússia vencer Portugal, por 1-0, na partida inaugural do Grupo 1 da Algarve Cup de futebol feminino, que arrancou esta quarta-feira. No Estádio Municipal de Lagos, com as atenções postas em Cláudia Neto, que, em casa, cumpriu a 100.ª internacionalização, a primeira portuguesa a brilhar foi a guarda-redes Patrícia Morais, logo aos cinco minutos. Na tentativa de cruzar para a área, Ekaterina Sochneva fez a bola desviar numa defesa lusa, com a guardiã a evitar o golo, com uma excelente defesa para o poste.

Autor: Lusa