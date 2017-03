Continuar a ler

Num encontro jogado com grande intensidade, com a incerteza do resultado a manter-se até ao último minuto, foi a China a primeira a criar perigo, aos sete minutos, num lance de Yao Wei, com Zhang Rui a falhar o remate em cima da linha de golo. Na resposta, a Islândia chegou ao golo, aos nove minutos, por intermédio de Malfridur Ema Sigurdardottir, na sequência de um pontapé de canto, um minuto depois de Rakel Honnudottir fazer a bola embater na barra da baliza chinesa.



A China reagiu ao golo e foi à procura da igualdade que acabou acontecer aos 36 minutos, por intermédio de Wang Shuang, após várias ocasiões desperdiçadas por parte das chinesas, o mais evidente, aos 25, com Zhao Rui, isolada, a rematar ao lado, mantendo a expetativa do resultado para a segunda metade do encontro.



A segunda parte começou praticamente com o segundo golo das islandesas, que se voltaram a adiantar no marcador por Malfridur Ema Sigurdardottir (47), num lance rápido que apanhou as chinesas de surpresa.



Até ao final, as duas equipas mantiveram a mesma dinâmica de jogo e as oportunidades, tendo as chinesas registado as melhores ocasiões para alterar o marcador.



Jogo no Estádio da Bela Vista, em Lagoa (Algarve).



Islândia - China, 2-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadoras:

1-0, Malfridur Ema Sigurdardottir, 9'

1-1, Wang Shuang, 36'

2-1, Malfridur Ema Sigurdardottir, 47'



Equipas:



- Islândia: Gudbjorg Gunnarsdottir, Glodis Perla Viggosdottir, Thelma Einarsdottir (Hallbera Gisladottir, 81), Sigridur Lara Gardarsdottir (Sif Atladottir, 81), Magret Lara Vidarsdottir (Gunnhildur Jonsdottir, 60), Malfridur Ema Sigurdardottir (Sara Bjork, 69), Gudmunda Brynja Oladottir, Anna Bjork Kristjansdottir, Berglind Bjorg Thorvaldsdottir (Katrin Asbjornsdottir, 69), Rakel Honnudottir e Fanndis Fridriksdottir (Elin Jensen, 60).



(Suplentes: Sandra Sigurdardottir, Sonny Lara, Arna Sif Asgrimsdottir, Gunnhildur Jonsdottir, Sara Bjork, Dagny Brynjarsdottir, Hallbera Gisladottir, Katrin Asbjornsdottir, Elisa Vidarsdottir, Sif Atladottir, Elin Jensen e Dora Maria Larusdottir).



Treinador: Freyr Alexandersson.



- China: Zhao Lina (Peng Shimeng, 46), Ma Yingshuang (Liu Shanshan, 27), Gao Chen, Wu Hayan, Yan Jinjin (Tan Ruyin, 66), Wang Shanshan (Lou Jiahui, 27), Wang Shuang, Zhao Rong (Wang Yan, 81), Zhang Rui, Ren Guixin e Yao Wei.



(Suplentes: Bi Xialolin , Peng Shimeng, Liu Shanshan, Li Dongna, Tan Ruyin, Tang Jiali, Yang Li, Li Ying, Yang Man, Han Pen, Wang Yan e Lou Jiahui).



Selecionador: Bruno Bini.



Árbitro: Laura Fortunato (Argentina).



Ação disciplinar: nada a registar.



A Islândia conquistou esta quarta-feira o nono lugar da Algarve Cup, ao vencer a China (2-1), em Lagoa, com dois golos de Malfridur Ema Sigurdardottir, um em cada metade do encontro. No Estádio Bela Vista, Malfridur Ema Sigurdardottir marcou os golos da Islândia aos 9' e 47', tendo Wang Shuang (36') assinado o tento da China.Na fase de grupos, a Islândia registou empates com a Noruega (1-1) e Espanha (0-0) e perdeu com o Japão (2-0), classificando-se no terceiro lugar do Grupo 2, enquanto a China, última do Grupo 3, somou derrotas com a Holanda (1-0) e Austrália (2-1) e um empate com a Suécia (0-0).

Autor: Lusa