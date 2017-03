Continuar a ler

O Japão assegurou assim o apuramento para o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares do torneio, a disputar na quarta-feira.



A Noruega entrou no jogo a desperdiçar a primeira e praticamente única ocasião de golo na primeira parte, logo aos 35 segundos, quando Caroline Hansen surgiu pela direita, entrou na grande área e, à saída da guardiã japonesa, atirou ao poste.



O primeiro tempo não teve muita qualidade mas, a espaços, foram as norueguesas que estiveram melhor, com mais pressão no meio-campo, mais posse de bola e aposta no jogo interior, falhando apenas no último passe, sempre cortado pelas japonesas.



O Japão, mais recuado, raramente saiu em condições para o contra-ataque e só criou perigo num lance de bola parada: aos 31 minutos, quando Saki Kumagai cabeceou ao lado, após canto da esquerda.



Após o intervalo, as japonesas surgiram transfiguradas para melhor, fazendo valer o seu estatuto, e a partida tornou-se muito mais movimentada, com o ascendente nipónico a permitir chegar mais vezes com perigo junto da baliza norueguesa.



Momiki ameaçou aos 46 minutos e Yokoyama esteve próxima de marcar aos 57 - a guarda-redes norueguesa defendeu a dois tempos -, acabando mesmo por concretizar dois minutos depois, num tiro sem hipóteses para Hjelmseth.



A Noruega, última classificada do grupo - somou apenas um ponto - e que agora vai disputar o jogo dos 11.º e 12.º lugares, não desistiu até final, apesar de não ter criado oportunidades, e o Japão só selou o resultado a um minuto do fim, numa recarga certeira de Yokoyama após cabeceamento de Mina Tanaka ao poste.



Jogo no Estádio Algarve.



Noruega - Japão, 0-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadoras:



0-1, Kumi Yokoyama, 59 minutos.



0-2, Kumi Yokoyama, 89.



Equipas:



- Noruega: Ingrid Hjelmseth, Ingrid Wold, Maren Mjelde, Stine Reinås (Maria Thorisdottir, 68), Elise Thorsnes, Ingrid Spord, Anja Sønstevold (Guro Reiten, 73), Ingvild Isaksen, Kristine Minde, Caroline Hansen (Lisa-Marie Utland, 68) e Ada Hegerberg.



(Suplentes: Cecilie Fiskerstrand, Kristine Nøstmo, Andrine Hegerberg, Lisa-Marie Utland, Tuva Hansen, Maria Thorisdottir, Gunhild Herregården, Andrine Tomter, Ingrid Schjelderup, Guro Reiten, Synne Jensen e Hege Hansen).



Treinador: Martin Sjögren.



- Japão: Sakiko Ikeda, Hikari Takagi, Saki Kumagai, Kaede Nakamura, Mayu Sasaki (Aya Sameshima, 73), Mizuho Sakaguchi, Yuri Kawamura (Rumi Utsugi, 60), Emi Nakajima (Yu Nakasato, 46), Sonoko Chiba (Yui Hasegawa, 46), Yuka Momiki (Mina Tanaka, 73) e Kumi Yokoyama.



(Suplentes: Erina Yamane, Ayaka Yamashita, Saori Aryoshi, Aya Sameshima, Rumi Utsugi, Mana Iwabuchi, Rika Masuya, Yu Nakasato, Mina Tanaka, Yui Hasegawa e Hikaru Kitagawa).



Treinadora: Asako Takakura.



Árbitro: Marinela Araya (Costa Rica).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mayu Sasaki (13) e Ada Hegerberg (74).



O Japão, atual vice-campeão do Mundo, bateu a Noruega, por 2-0, em jogo disputado no Estádio Algarve, e garantiu o segundo lugar do Grupo 2 da Algarve Cup de futebol feminino.No encontro da terceira jornada do grupo, as japonesas conseguiram o seu segundo triunfo graças a um bis de Kumi Yokoyama, aos 59 e 89 minutos, terminando esta fase com seis pontos, menos um do que a líder Espanha.

Autor: Lusa