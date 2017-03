Continuar a ler

Em relação à estreia, na quarta-feira, a selecionadora japonesa, Asako Takakura, manteve apenas quatro jogadoras, mais uma do que as lançadas por Alexandersson Freyr na Islândia, que tinha empatado a um com a Noruega no primeiro jogo.Apesar do seu jogo mais técnico, assente em muita posse e circulação de bola, o Japão teve muita dificuldade em entrar na 'musculada' defesa da Islândia e os dois golos acabaram por surgir na sequência de remates de fora da área.Aos 11 minutos, Yui Hasegawa arriscou um remate de fora da área e fez a bola entrar junto do poste direito da baliza defendida por Gudbjorg Gunnarsdottir.Numa altura em que chovia copiosamente, a médio japonesa viria a marcar novamente quatro minutos depois, após uma assistência de Sonoko Chiba, na sequência de uma boa defesa da guarda-redes islandesa a um novo remate de fora da área de Rumi Utsugi.Com muita dificuldade na construção de jogo, e sem conseguir pôr em prática um futebol longo, a Islândia apenas fez um remate enquadrado na primeira parte, por Sara Gunnarsdottir, que cumpriu nesta sexta-feira a sua 100.ª internacionalização.Após o intervalo, a Islândia entrou melhor, conseguindo circular a bola no meio campo japonês, algo que não tinha conseguido no primeiro período, mas continuou sem conseguir criar lances de perigo.O lance de maior destaque do ataque islandês surgiu aos 60 minutos, quando, após um remate de fora da área de Margret Vidarsdottir, a bola foi cortada com a mão por uma japonesa, com a árbitra da partida a marcar um livre à entrada da área, com as jogadoras do conjunto europeu a reclamarem grande penalidade.Aos poucos, o Japão foi recuperando o controlo de jogo e, aos 71 minutos, podia ter feito o 3-0, novamente após um remate de longe de Mina Tanaka, que Gudbjorg Gunnarsdottir defendeu para a frente, valendo Anna Kristjansdottir a evitar que a recarga de Kumi Yokoyama fosse para a baliza.A melhor jogada do encontro aconteceu aos 81 minutos, com uma excelente troca de bola das japonesas a terminar com Yuri Kawamura isolada, mas a permitir a defesa da guarda-redes islandesa.Com este resultado, o Japão igualou a Espanha no primeiro lugar do grupo 1, com três pontos, enquanto a Islândia se mantém com um, tal como a Noruega, que joga ainda nesta sexta-feira com as espanholas.Ao intervalo: 2-0.Marcadoras:1-0, Yui Hasegawa, 11 minutos.2-0, Yui Hasegawa, 15.Ayaka Yamashita, Aya Sameshima, Saki Kumagai, Kaede Nakamura, Hikaru Kitagawa (Hikari Takagi, 56), Yuri Kawamura, Rumi Utsugi (Yu Nakasato, 46), Sonoko Chiba (Yuka Momiki, 65), Yui Hasegawa, Mina Tanaka (Mana Iwabuchi, 73) e Kumi Yokoyama (Emi Nakajima, 73).(Suplentes: Erina Yamane, Sakiko Ikeda, Saori Aryoshi, Emi Nakajima, Mizuho Sakaguchi, Mana Iwabuchi, Rika Masuya, Yu Nakasato, Hikari Takagi, Mayu Sasaki e Yuka Momiki).Treinadora: Asako Takakura.: Gudbjorg Gunnarsdottir, Rakel Honnudottir, Sif Atladottir, Glodis Viggosdottir, Anna Kristjansdottir, Malfridur Sigurdardottir (Gunnhildur Jonsdottir, 64), Sara Gunnarsdottir (Gunnhildur Jonsdottir, 46), Fanndis Fridriksdottir (Dagny Brynjarsdottir, 75), Elin Jensen (Katrin Asbjornsdottir, 46), Hallbera Gisladottir e Margret Vidarsdottir (Berglind Thorvaldsdottir, 64).(Suplentes: Sandra Sigurdardottir, Sonny Thrainsdottir, Arna Asgrimsdottir, Gunnhildur Jonsdottir, Thelma Einarsdottir, Sigridur Gardarsdottir, Dagny Brynjarsdottir, Katrin Asbjornsdottir, Elisa Vidarsdottir, Gudmunda Oladottir e Berglind Thorvaldsdottir).Treinador: Freyr Alexandersson.: Fatou Thioune (Senegal).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Malfridur Sigurdardottir (28).