Portugal, que estará este ano pela primeira vez na fase final de um Europeu, ainda desperdiçou um penálti, aos 90'+2, com Dolores Silva a atirar por cima da barra.



Na fase de grupos, Portugal terminou o grupo 1 em quarto e último lugar, após perder com a Rússia ( 1-0 ) e Dinamarca ( 6-0 ), e empatar com o Canadá ( 0-0 ), seleção que ainda esta quarta feira disputará a final com a Espanha.

A seleção portuguesa despediu-se esta quarta-feira da Algarve Cup com uma derrota diante da Noruega (2-0), o que deixou a equipa das quinas na 12.ª e última posição da competição.Em jogo disputado no Parchal, em Lagoa, Portugal viu-se em desvantagem ainda na primeira parte, com a Noruega a marcar por Ingvild Isaksen (13 minutos), e sofreu o segundo golo aos 66', por Guro Reiten.

Autor: Lusa