A seleção portuguesa até conseguiu ligar melhor o seu jogo ofensivo do que na estreia com a Rússia, com mais e melhores trocas de bola e criando melhores lances ofensivos, mesmo continuando a zero na prova, mas a sua defesa - sobretudo pelo lado direito, na primeira parte - teve muitas dificuldades para parar as escandinavas, mais rápidas, fortes e altas do que as lusas.Portugal sofreu, assim, a mais pesada derrota na 'era' Francisco Neto, já que não perdia por tantos golos de diferença desde outubro de 2013, quando foi derrotado, por 7-0, pela Holanda.Em relação à derrota com a Rússia (1-0), o selecionador português fez quatro alterações no 'onze', com as entradas da guarda-redes Neide Simões, das defesas Diana Gomes e Raquel Infante e da médio Amanda da Costa para os lugares de Patrícia Morais, Matilde Fidalgo, Sílvia Rebelo e Vanessa Marques, substituída na convocatória devido a lesão.No lado dinamarquês, que também perdeu na estreia, frente ao Canadá (1-0), Nils Nielsen apenas manteve quatro jogadoras que tinham sido titulares frente às vencedoras do Algarve Cup em 2016.Jogo no Estádio Municipal da Bela Vista, Parchal (Lagoa)Árbitro: Yoshini Yamashita (Japão)Neide Simões, Ana Borges, Raquel Infante, Carole Costa, Diana Gomes (Tatiana Pinto, 46'), Dolores Silva, Suzane Pires (Fátima Pinto, 46'), Amanda da Costa (Sílvia Rebelo, 46'), Cláudia Neto (Carolina Mendes, 69'), Ana Leite (Laura Luís, 69') e Diana Silva (Melissa Antunes, 71')Suplentes não utilizadas: Patrícia Morais, Rute Costa, Matilde Fidalgo, Mónica Mendes, Filipa Rodrigues e Jéssica SilvaSelecionador: Francisco NetoLine Johansen, Maja Demolires, Nanna Christiansen (Sara Andersen, 46'), Janni Jansen (Simone Sorensen, 46'), Cecilie Sandvej, Line Jensen, Luna Gevitz (Mie Jans, 46'), Sarah Dyrehauge, Katrine Veje (Frederikke Thogersen, 66'), Sanne Troelsgaard (Nicoline Sorensen, 75') e Stine Larsen (Lise Munk, 66').Suplentes não utilizadas: Stina Petersen, Naja Bahrenscheer, Line Hansen, Theresa Nielsen e Pernille HarderSelecionador: Nils NielsenMarcadoras: Stine Larsen (1' e 32'), Line Jansen (9'), Sanne Troelsgaard (25'), Katrine Veje (58') e Sanne Troelsgaard (68').Ação disciplinar: Nada a registar